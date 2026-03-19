Haberler

Bakanlar Tekin ile Çiftçi Erzurum'da meşaleler ve bar gösterisiyle karşılandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da meşalelerle karşılandı. Havalimanındaki karşılama programında çok sayıda bürokrat ve vatandaş yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile en son "vali" olarak görev yaptığı Erzurum'a gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kentte meşaleler ve bar gösterisiyle karşılandı.

Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi için havalimanında düzenlenen karşılama programına, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karşılamaya gelen çok sayıda kişiyi tek tek selamlayan Çiftçi ile Tekin, daha sonra bar gösterisini izledi.

Havalimanı önünde bakanların gelişini partili gençler meşaleyle karşıladı.

Ardından valiliğe geçen bakanlar Çiftçi ve Tekin, burada tören mangasını selamladı, şeref defterini imzaladı. Çiftçi ile Tekin, daha sonra Vali Baruş ve il protokolüyle görüşme gerçekleştirdi.

Beraberindekilerle Büyükşehir Belediyesine geçen Çiftçi ve Tekin, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ile görüştü.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

Otomotiv devi kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
''Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik'' diyen Ekitike'ye cevap gecikmedi

''G.Saray'ı 10-0 yenebilirdik'' diyen Ekitike'ye cevap gecikmedi
Sahaya giren topu dışarıya atan oyuncu saniyeler sonra hayatının şokunu yaşadı

Sahaya giren ikinci topu dışarı attı! İyiliği pahalıya patladı
Bayram ikramiyesi alacaklar dikkat! SGK 'Asla' diyerek uyardı

Bayram ikramiyesi alacaklar dikkat! SGK "Asla" diyerek uyardı
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

Otomotiv devi kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle

Kriz büyüyor! İran'dan dünyanın kilit noktası için yeni hamle
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor