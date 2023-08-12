Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6'ncı Kanyon ve Doğa Sporları Festivali için Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti. Bakan Yumaklı, burada memleketlileriyle bir araya geldi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6'ncı Kanyon ve Doğa Sporları Festivali için Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti. Bakan Yumaklı, burada memleketlileriyle bir araya geldi.

Bakan Yumaklı, 6'ncı Kanyon ve Doğa Sporları Festivali ve bir dizi ziyarette bulunmak için memleketi olan Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti. Yumaklı, önce Pınarbaşı Kaymakamlığı'nı, daha sonra ise Pınarbaşı Belediyesi ve AK Parti İlçe Başkanlığı'na ziyaretlerde bulundu. Atatürk Parkı'nda da memleketlisi vatandaşlarla bir araya gelen Yumaklı, burada vatandaşlarla bir süre sohbet ederek talepleri dinledi.