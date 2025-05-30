Bakan Yumaklı: "Kahramanmaraş Geben Vadisi, milli park statüsüne kavuştu"

Bakan Yumaklı: 'Kahramanmaraş Geben Vadisi, milli park statüsüne kavuştu'
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Bakan Yumaklı: "Kahramanmaraş Geben Vadisi, milli park statüsüne kavuştu" Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kahramanmaraş Geben Vadisi, milli park statüsüne kavuştu" dedi.

Bakan Yumaklı: "Kahramanmaraş Geben Vadisi, milli park statüsüne kavuştu"

KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kahramanmaraş Geben Vadisi, milli park statüsüne kavuştu" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Geven Vadisi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Parklar'ımıza bir yenisi eklendi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kahramanmaraş Geben Vadisi, milli park statüsüne kavuştu. Doğal zenginlikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle Geben Vadisi, artık koruma altındaki milli mirasımız arasında yer alacak. Ülkemize ve Kahramanmaraş'a hayırlı olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Güncel
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