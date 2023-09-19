Bakan Yerlikaya: Zehir tacirleri ve organize suç örgütlerinin nefesini kesmeye kararlıyız

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla katıldığı programda, "Şartlar ve koşullar ne olursa olsun, sevincinizde ve kederinizde her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla katıldığı programda, "Şartlar ve koşullar ne olursa olsun, sevincinizde ve kederinizde her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz. İçişleri Bakanlığı ailesi olarak bizler de kara vatanda, mavi vatanda, siber vatanda, suç ve suçlularla, azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz; göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin, zehir tacirlerinin ve organize suç örgütlerinin, nefeslerini kesmeye kararlıdır" dedi.

Keçiören Belediyesi ve ' Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı' (TÜGŞAV) iş birliğinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ankara Estergon Kalesi Türk Kültür Merkezi'nde program düzenlendi. Programa; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar ile birçok gazi ve gazi yakını katıldı. Programda konuşan Bakan Yerlikaya, "Gazilik, nesiller boyu taşınacak büyük bir onurdur. Gazilerimiz destansı tarihimizin yaşayan abideleridir. Ülkemizin ve aziz milletimizin bekası için canlarını ortaya koyan yürüttükleri bu mücadele sırasında gazilikle şereflenen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli misafirler bizler şehadeti ve gaziliği en yüce makam bilen bir milletiz" dedi.

'ECDADIMIZ, 952 YILDIR BU TOPRAKLAR UĞRUNA NİCE EVLATLARINI ŞEHİT VERDİ'

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak sözlerine sürdüren Yerlikaya, "Sultan Alparslan'la Anadolu'yu vatan kılan ecdadımız, 952 yıldır bu topraklar uğruna nice evlatlarını şehit verdi. Nice kahramanlar, gazilik mertebesine ulaştı. Milli Mücadele'nin en ateşten günlerinde kendisine kefen biçilen yüce millet ya istiklal ya ölüm diyerek ayağa kalkmıştır. Düşmanın top sesleri Ankara'dan dahi duyuldu. 22 gün, 22 geceyle dünya savaş tarihinin en uzun süren meydan muharebesi. Sakarya Meydan Muharebesi'nde hafızalardan silinmeyecek şanlı bir tarih yazılmıştır. Mustafa Kemal önderliğindeki kahraman ordumuzun o eşlik zaferinden sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz tarafından zaferin mimarı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ile mareşallik rütbesi tevcih edildi. Meclisimiz gazi, Cumhuriyetimizin kurucusu gazi, vatanımızı canından aziz bilip koruyan kahramanlarımız ya şehit ya gazi. Dün Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kore'de, Kıbrıs'ta bugün sınır boylarında; Afrin'de, El Bab'da, İdlib'de, Afrika'da, Akdeniz'de ve daha birçok coğrafyada görev başında bulunanlar aynı ruhun, aynı ecdadın evlatlarıdır. Hepsine bin selam olsun" ifadelerinde bulundu.

Yerlikaya, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bugün aranızda 73 yıl önce Kore Savaşı'na katılarak gazi olmuş büyüklerimiz bulunuyor. Kore'ye giden kahraman askerlerimizin mücadelesi ve şefkatin üzerinden on yıllar geçmesine rağmen hala büyük bir refah ile hatırlanmaktadırlar. Aramızdan 49 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan kahraman şehidimiz Cengiz Topel'in silah arkadaşları var. Eğer bugün barış ve istikrar varsa bu şehitlerimizin ve siz kahraman gazilerimizin sayesindedir. Aramızda yaklaşık 40 yıldır Cudi'de, Gabar'da ve Tendürek'te aşılmaz denilen dağlarda terörle mücadele eden kahraman gazilerimiz var. Onların verdiği bu büyük mücadele sayesinde bugün terör bitme noktasına gelmiştir. Aziz milletimiz sizlere minnettardır ve yine aramızda terör ve suç odaklarıyla kahramanca mücadele eden şehit Fethi Sekin'in, şehit Hakan Telli'nin ve nice yiğit polislerimizin arkadaşları var. Sizler ülkemiz huzur ve güvenliğinin teminatlarısınız. 15 Temmuz gecesi ay yıldızlı bayrağımızı eline alıp, meydanlara koşan kahraman gazilerimi, sizler halkımızın iradesine, seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı o ihanet gecesini düzenleyenlerin hain planlarını yerle bir ettiniz. Destan yazdınız, tarih yazdınız. Sizlerin fedakarlıkları karşısında bizlere düşen emanetlerinize sahip çıkmaktır. Milletimiz var, devletimiz payidar olduğu sürece, emanetiniz başımızın tacıdır. Sayfalara sığmayacak bu büyük destanları yazan aziz kahramanlarımızı sizlere ebediyen Allah için minnettarız. Hepinizden Allah razı olsun diyorum."

'EMNİYETİMİZ ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN, NEFESLERİNİ KESMEYE KARARLIDIR'

Gazilere yönelik yürütülen hizmetlere değinen Yerlikaya, terörle mücadele kapsamında da şunları kaydetti:

"Gazilerimize yönelik yürütülen hizmetlerimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız tarafından genel müdürlük statüsünde yükseltilerek devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi; bunlar sizlere birer lütuf değil, devletimizin sağladığı bir vefa göstergesidir. Şartlar ve koşullar ne olursa olsun, sevincinizde ve kederinizde her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz. İçişleri Bakanlığı ailesi olarak bizler de kara vatanda, mavi vatanda, siber vatanda, suç ve suçlularla, azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz; göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin, zehir tacirlerinin ve organize suç örgütlerinin, nefeslerini kesmeye kararlıdır. Terörle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefe ulaşmak için gece- gündüz demeden canla, başla çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz inşallah. Bilinsin ki şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Biliniz ki gazilerimizin sözünü yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Ülkemizin huzur ve güvenliği için 600 bin personelimizle sizlerin duaları ve destekleriyle tüm suçlarla ve tüm suçların karşısında dimdik duruyoruz."