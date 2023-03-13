Yeniden Refah Partisi, "AK Parti, 6284 sayılı kanunun kaldırılması şartını kabul etti" demişti! İlk karşı çıkan Bakan Yanık oldu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Cumhur İttifakı'na dahil olmaları için şart koştukları 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un kaldırılması talebini AK Parti'nin kabul ettiğini öne sürdü. Kanunun kaldırılacağı iddialarına ilişkin açıklama yapan Bakan Yanık, "6284 sayılı kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "6284'ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz." şeklinde yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

"KADIN HAKLARI, AK PARTİ'NİN KIRMIZI ÇİZGİSİ"

Kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin, AK Parti'nin kırmızı çizgisi olduğunu belirten Yanık, 20 yıldır, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların tüm sosyal, ekonomik, siyasal haklarına kavuşmaları için sayısız yasal düzenleme ve farkındalık çalışması yaptıklarını bildirdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ÇABAMIZI SABOTE ETMEYE HAKKI YOK"

Bakan Derya Yanık, şunları kaydetti: "Kimsenin, hele Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecini fırsat bilip bu çabamızı sabote etmeye hakkı yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu; bu ülkenin kadınları, özellikle muhafazakar kadınları kazanımlarına sahip çıkacak kadar güçlü ve akıllıdır.

"TARTIŞMAYA AÇILMASI BİLE KABUL EDİLEMEZ"

6284 sayılı kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. 6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez."

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Cumhur İttifakı'na dahil olmaları için şart koştukları 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un kaldırılması talebini AK Parti cephesinin kabul ettiğini öne sürdü. Aydal katıldığı canlı yayında kadın sunucunun "AK Parti bu maddeye de tamam demiş olamaz" sözlerine ise "Teklifimiz iletildi. Karşı taraftan 'Hiçbir problem yok' dendi" yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında, "Muhafazakâr genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ALINTILAYAN AK PARTİLİ VEKİLLERE TEŞEKKÜR EDERİM"

Saatler sonrasında bir paylaşımda daha bulunan Kılıçdaroğlu, "Paylaşımı alıntılayan AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim. Panikle yazdıklarına göre, İletişim Başkanlığı da bu konunun ne kadar önemli olduğunun farkında. 6284'ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz. Bu tüm kadınların ortak meselesidir." dedi.