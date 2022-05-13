Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Ziraat Bankası tarafından Dünya Çiftçiler günü dolayısıyla düzenlenen 'Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması' programına katıldı. Programda Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da yer aldı.

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BAKAN VAHİT KİRİŞÇİ: TARIM, ÜLKE İÇİN VAZGEÇİLMEZ MİLLİ GÜVENLİK KONUSU

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi de tarım sektörünün öneminden bahsetti. Tarımın savunma sanayisi kadar stratejik önemi olduğunu belirten Kirişçi, "Gerçekten tarımın stratejik bir sektör olduğunu, en az savunma sanayisi kadar bir ülke için vazgeçilmez milli güvenlik konusu olduğunu dünya önce pandemi ve devamında da Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşayarak müşahede etti. Keşke bu her iki hadise de olmamış olsaydı ama bizim her yaşanandan mutlaka ders çıkarmamız ve bu dersin gereklerini mutlaka yerine getirmemiz gerekiyor. Bazen kendi üreticimize de çok büyük haksızlıkların yapıldığını belirtmek istiyorum. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye 65 milyon nüfusu olan ülkeydi. O gün milli gelirimiz 3 bin 500 dolar mertebesindeydi, bugün 10 bin dolarlar mertebesinde. 85 milyon nüfusun üzerine bugün ülkemizi güvenli bir liman olarak görüp bu ülkeyi kendilerine geçici de olsa yer, yurt edinenlerin sayısı 5 milyon. Bunlara ilave 2002'de 15 milyon olan ülkemizi ziyaret eden turist sayısı 52 milyonlara kadar çıkmıştır. Bugün 30 milyar dolara dayanmış bir dış ticaretimiz var. Artan nüfusuna rağmen, artan refah seviyesine rağmen kendi ülkesindeki vatandaşlarını, geçici statüsündeki mültecileri, bu ülkeye gelen misafirleri ve ihracatıyla yurtdışındakileri doyuran bir üretici var" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel