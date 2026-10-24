Bakan Memişoğlu, acil tıp kongresinde sağlıkçılara kapının açık olduğunu söyledi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 6. Uluslararası Acil Tıp Kongresi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük bir adanmışlıkla bu mesleğe gönül veren, ömrünü insan hayatına ve iyiliğe adayan hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız, sizler bu toplumun göz bebeğisiniz. Kapımız da telefonumuz da sizlere her zaman açık." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu'nun paylaşımında, kongredeki konuşmalarına da yer verildi.

Kaynak: AA