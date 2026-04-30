Haberler

Bakan Kurum ve IEA Başkanı Birol, Paris'te bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve 31. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP31) Başkanı Murat Kurum ile Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Fransa'nın başkenti Paris'te görüştü.

Bakan Kurum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, IEA Başkanı Birol ile Paris'te düzenlenen IEA Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kurum, "Uluslararası Enerji Ajansı ile kurduğumuz stratejik ortaklık doğrultusunda, COP31 sürecinde temiz enerji dönüşümünü hızlandırmayı ve yeşil dönüşümü sahada somut çıktılara dönüştürmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullanarak, bu kritik süreçte desteğini her zaman hissettikleri IEA Başkanı Birol'a işbirliği ve katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Paris'teki IEA Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, IEA Başkanı Fatih Birol, COP21 Başkanı ve COP Başkanları Danışma Grubu Başkanı Laurent Fabius'un yanı sıra 50'den fazla ülkeden çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

