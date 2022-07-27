Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatacağız

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeni sosyal konut projelerimizi, önümüzdeki ay itibarıyla cumhurbaşkanımızın vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini, 81 ilimizde başlatacağız" dedi.

Bakan Kurum, Ankara'nın Çankaya ilçesinde geçen yıl istinat duvarı çökmesi nedeniyle yıkılan Açelya Apartmanı'nın bulunduğu bölgeye yapılacak yeni konut projesinin temel atma törenine katıldı. Törene, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve hak sahibi vatandaşlar katıldı. 81 ilde projeler üretmeyi sürdürdüklerini belirten Bakan Kurum, "Hamdolsun 20 yıldır cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimize ne düşündüysek onu söyledik. Milletimizle beraber ne hayal kurduysak onu yaptık. Şehirlerimizin doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, iklimiyle uyumlu projeler üretmeyi sürdürüyoruz. Sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden ekolojik koridorlara ve iklim dostu yatırımlara kadar çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ankara'yı güçlü Türkiye'nin güçlü başkenti yapmak için dünya başkentleri arasında en üst sıralara taşımak için vatandaşımızın beklediği mega projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Başkentimizde tam 91 bin konutu vatandaşımıza, hemşehrilerimize teslim ettik. 'Ankara'nın her yerinde kentsel dönüşüm' diyerek tüm ilçelerimizde binlerce sağlıksız yapıyı hızla dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Son günlerde üzerinde çokça tartışılan Ankapark'ın geleceği meselesinde de duruşumuz hep aynı oldu. Biz hep şunu söyledik. 'Ortada bir sorun var, bir yatırım var ve maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Bu sorun, milletin faydasına çözülmeli' dedik. 'Bu yatırım, nasıl en verimli şekilde milletimizin lehine değerlendirilebilir' dedik. Fakat bu meselenin birileri tarafından bir siyaset malzemesi olarak kullanıldığına da üzülerek şahit oluyoruz. Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz, eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız. 3 yıldır hazırladığınız, içimizi sızlatan bu manzaranın sonunda, 3 gün önce verilmiş bir mahkeme kararını milat olarak görmenizi de anlayamayız. Bugünkü belirsiz mahkeme durumu, sürünceme halini, siz suistimal ettiniz. Polemik sizin işinize geldi. Sürekli bir 'mahkeme süreci, yapım süreci, güvenlik süreci' diyerek bahaneler ürettiniz. Ankaralı hemşehrilerimizin aklıyla alay edercesine, buraya dair bir tasarrufunuzun olmadığını anlatıp durdunuz. Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek, Ankapark'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez. Artık şu CHP'nin o bilindik zihniyetinden vazgeçin, bahane üretmeyi bırakın."

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Haber- Kamera: Vuslat AY- Burak TEKİN/ANKARA,