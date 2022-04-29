Bakan Kirişci, Valilik ve belediyeyi ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin valiliğe gelişinde karşılanması

Kirişci'ye çiçek verilmesi

Kirişci'nin valilik şeref defterini imzalaması

Kirişci'ye hediye verilmesi

Kirişci'nin belediyeyi ziyareti

Kirişci'ye hediye takdimi

Kirişci'nin tarım sektör temsilcileri toplantısına katılması ERZİNCAN - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, valilik ile belediyeyi ziyaret etti, tarım sektör temsilcileri toplantısına katıldı.