Bakan Kirişci: Bu topraklarda program icra ediyorsak şehitlerimize borçluyuz - Haberler

Bakan Kirişci: Bu topraklarda program icra ediyorsak şehitlerimize borçluyuz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bu topraklarda bugün bir tarım ve orman bakanı olarak program icra edebiliyorsak biz bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" dedi.

Bakan Kirişci, cuma namazını Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Ulu Camii'nde kıldı. Esnaf ziyaretinde bulunan Kirişci, Kahramankazan Belediyesi'ne geçti. Burada konuşan Bakan Kirişci, Kahramankazan'ın Türkiye için önemine dikkat çekerek, "Malumunuz Kahramankazan'ımız Kahramanmaraş'tan sonra 'kahraman' unvanını alan ikinci yerleşim yerimiz. İlçemizin 15 Temmuz hain darbe girişiminde sergilemiş olduğu bu savunma, ülkeye namahrem elinin değmemesi adına gösterdiği cesaret, üstün direniş her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

Bakan Kirişci, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığı ile MHP İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti.