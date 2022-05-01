BAKAN KİRİŞCİ: AZİZ MİLLET, HİZMETİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Valiliği ziyaretinden sonra sırasıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ak Parti, MHP ve BBP İl Teşkilatlarını ziyaret etti. Kirişci daha sonra Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne geçerek tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Kirişci, burada yaptığı konuşmada 85 milyon nüfusu olan Türkiye'nin sadece nüfusuyla değil nüfuzuyla da dünyada kendinden söz ettiren bir ülke haline geldiğini, savunma sanayiinde ürettiği eşsiz ürünler sayesinde de yine dünyada adından sıkça söz edilir biç ülke konuma geldiğini kaydetti. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 145 bin çalışanı ile büyük bir aile olduklarını ve şu an Türkiye'nin 5'inci büyük bakanlığı olduklarını kaydeden Kirişci, tarım ihracatının 7.2 milyar dolar olduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Ülke olarak hakikaten büyük bir ülkeyiz. Daha dün tarımda dış ticaret istatistikleri, verileri açıklandı. Bizim tarım ürünleri ihracatımız, 7.2 milyar dolar ile en yüksek seviyelerine çıktı. Hangi aralık için bu? Ocak- Mart 2022 dönemi için. Yüzde 27'lik bir artış gösterdi ve bu düzeye çıktı. Toplam dış ticaret hacmimiz de 11.5- 12 milyar dolar mertebesine ulaştı. Bu rakamları şunun için ifade ediyorum. Biz 2022, kendim de milletvekili olduğum da AK Parti hükümeti döneminin başlangıcında. Bu ülkenin 65 milyon nüfusu vardı. Şimdi bu nüfusun üzerine 20 milyon nüfus eklemlenmiş durumda. Bu; 2.5 Yunanistan, 2'den fazla Belçika, 1 katından daha fazla bir Hollanda nüfusunun mevcut nüfusumuza, 2002'deki nüfusumuza eklemlenmesi anlamına geliyor. Sadece nüfus artışı mı? Hayır, refah seviyesi yükseldikçe, masaya koyduklarımız, sofrada bulundurduklarımız da çeşitlilik artıyor ve bu eşitliliği de dikkate aldığımız da hem ürün hem de üretim miktarı bakımında önce 85 milyon, üzerine bu ülkeye gelip, geçici statüde bulunan misafirler için 5 milyon, 90 milyon ve pandemi öncesinde de 52 milyonlara dayanmış olan ülkedeki misafir turistleri de dikkate aldığımızda bir 93- 95 milyon nüfusu şu anda Türkiye'de tarım sektörü ürettikleriyle doyuruyor. Bizim dışarıdan tedarik ettiklerimiz yok mu? Var, bu tedarik ettiklerimizden hareketle bu ülkenin bir eksiğini söylemek bu ülkeye haksızlık olur. Kendi gelişmiş teknolojisi olan o büyük ülkelerin de dış ticarete konu olan bu tür alımların olduğunu dikkate aldığımızda paranın, sermayenin, ürünün, globalleştiği, küreselleştiği, serbestçe dolaştığı bir dünya düzeninde bu tür ithalatlarımız ama karşılığında da ihracatlarımız olacak."

Demirören Haber Ajansı / Güncel