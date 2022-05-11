Bakan Kirişci: 207 ülkeye 2 binden fazla tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirmekteyiz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, " Türkiye, tarım ve orman sektörlerinde kendine yeten net ihracatçı bir ülkedir. 207 ülkeye 2 binden fazla tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirmekteyiz. 17,7 milyar doları son 3 yılda olmak üzere, 19 yılda 85,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Avrupa Birliği (AB) Tarımdan Sorumlu Komisyon Üyesi Janusz Wojciechowski ile Tarım ve Orman Bakanlığı- AB Yüksek Düzeyli Tarım Diyalog Toplantısı'na başkanlık etti. Devlet Su İşleri'nde (DSİ) gerçekleştirilen toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) Nevzat Birişik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Durali Koçak, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir katıldı.

"Özellikle son 3 yıldır, tarım ve ormancılık sektörlerimiz istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. Türkiye, tarım ve orman sektörlerinde kendine yeten net ihracatçı bir ülkedir. 207 ülkeye 2 binden fazla tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirmekteyiz. 17,7 milyar doları son 3 yılda olmak üzere, 19 yılda 85,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Hepimizin tanık olduğu gibi, 2020'nin başından bu yana devam eden Kovid- 19 salgını, dünyada tarım ve gıdanın önemini ortaya çıkardı. Hem salgın hem de savaş gibi yaşanan diğer krizler sebebiyle dünya genelinde, gıda tedarikinde ciddi sorunlar yaşanmaya devam etmektedir. Çok şükür, aldığımız tedbirler sonucu gıda arzında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bundan sonra da yaşamayacağımızı ifade etmek isterim. Ancak bu süreç bizlere, kendine yeterlilik ve kısa tedarik zincirinin önemini bir kez daha hatırlatmış oldu. Bunun yanı sıra gelişmiş ülkelerde stratejik tarım ürünlerindeki stokçuluk durumunun, buna imkanı olmayan az gelişmiş ülkeler açısından ne denli büyük sorunlar oluşturduğunu da ortaya koydu. Ukrayna savaşı ve bölgemizdeki son gelişmeler, Türkiye'nin AB için başta güvenlik olmak üzere enerji ve gıda güvenliği gibi pek çok alanda, ne denli önemli olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur."