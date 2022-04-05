Bakan Karaismailoğlu: "Neyin sözünü verdiysek inşa ettik" - Haberler

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Bakan Karaismailoğlu: "Neyin sözünü verdiysek inşa ettik"

AA - Lokman Akkaya - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşmasından görüntüler İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı - Ulaştırma 2053 Vizyonu Lansmanı"na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşmasından görüntüler İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı - Ulaştırma 2053 Vizyonu Lansmanı"na katıldı.

Bakan Karaismailoğlu: Neyin sözünü verdiysek inşa ettik

Bakan Karaismailoğlu: Neyin sözünü verdiysek inşa ettik

Bakan Karaismailoğlu: Neyin sözünü verdiysek inşa ettik

Bakan Karaismailoğlu: Neyin sözünü verdiysek inşa ettik

AA / Lokman Akkaya - Güncel

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