Bakan Karaismailoğlu: "Neyin sözünü verdiysek inşa ettik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşmasından görüntüler İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı - Ulaştırma 2053 Vizyonu Lansmanı"na katıldı.