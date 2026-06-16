Haberler

Bakan Işıkhan, Özel Bakımevi Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, özel bakımevlerinin çalışma hayatına ilişkin talep ve önerilerini dinlemek üzere sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, özel bakımevlerinin çalışma hayatına ilişkin düzenlenen istişare toplantısında sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda, özel bakımevlerinin çalışma hayatına ilişkin talep ve önerileri ele alındı.

Işıkhan, sahadan gelen talep ve önerileri dikkatle dinlediklerini belirterek, daha güçlü, sürdürülebilir ve kaliteli bakım hizmetleri için ortak akıl ve iş birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

İtalya, bir şehrimize hava savunma sistemi konuşlandırıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı

TRT faturayı kesti! Bir anlık dalgınlığı çok pahalıya patladı
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı

Unutulan binlerce eşya satışa çıktı! Bir tanesi ağızları açık bıraktı
Hakan Çalhanoğlu'nun yenilginin ardından soyunma odasında söyledikleri ortaya çıktı

Soyunma odasında o fotoğrafı gösterip takım arkadaşlarına çıkıştı!
Tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevinden uzaklaştırıldı

CHP'li Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi

Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

Daha 21 yaşında! Erbil'in yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Festivalde cep yakan kiraz pazarda 70 liraya düştü! Vatandaş tezgahlara akın etti

Pazarda fiyatı görenler gözlerine inanamadı