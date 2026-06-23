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Bakan Işıkhan: "Yahşihan'daki Patlamaya İlişkin Başmüfettiş Görevlendirildi"

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 2 kişi için başsağlığı diledi ve SGK tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamayla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini ve sürecin titizlikle takip edildiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırıkkale Yahşihan'da mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan elim olay nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından Başmüfettiş görevlendirmiş olup süreç titizlikle takip edilmektedir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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