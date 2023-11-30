Bakan Göktaş'ın koruma polisi, trafik kazasında şehit oldu (2)

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJIİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruma ekibinde bulunan ve görevi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Musa Erdem için başsağlığı mesajı yayımladı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruma ekibinde bulunan ve görevi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Musa Erdem için başsağlığı mesajı yayımladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı kadrosunda görevli Polis Memuru Musa Erdem, araç çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyetimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" dedi.