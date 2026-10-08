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Bakan Göktaş: "Fon meselesiyle ilgili şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar tamamen yalandır. Bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılacaktır"

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Bakan Göktaş: "Fon meselesiyle ilgili şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar tamamen yalandır.

Bakan Göktaş: "Fon meselesiyle ilgili şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar tamamen yalandır. Bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılacaktır"

Kaynak: AA
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