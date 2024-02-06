- Bakan Fidan, Malta Dışişleri Bakanı Borg ile görüştü

VALLETTA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Valetta'da Maltalı mevkidaşı Ian Borg ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi bir ziyaret kapsamında Malta geldi. Bakan Fidan, başkent Valetta'da Malta Dışişleri Bakanı Ian Borg ile görüşme gerçekleştirdi.

Fidan'ın ayrıca Cumhurbaşkanı George Vella ve Başbakan Robert Abela tarafından kabul edilmesi bekleniyor.