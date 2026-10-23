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Bakan Fidan İngiliz ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla İstanbul'da ayrı ayrı görüştü

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Dışişleri Bakanlığının NSosyal paylaşımına göre Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile İstanbul'da ayrı ayrı görüştü. Fidan’ın iki mevkidaşıyla yaptığı görüşmeler Bakanlık tarafından duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile İstanbul'da ayrı ayrı bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Bakan Fidan, İngiliz ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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