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Bakan Fidan, Bakü'de CICA zirvesinde Azerbaycan ve Sri Lanka mevkidaşlarıyla görüştü

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Bakan Fidan, Bakü'de CICA zirvesinde Azerbaycan ve Sri Lanka mevkidaşlarıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Perşembe günü Bakü'deki 7. CICA Zirvesi'nde Azerbaycan ve Sri Lanka dışişleri bakanlarıyla görüştü. Zirve 28 ülkeyi bir araya getirirken CICA üyeleri Asya yüzölçümünün yaklaşık yüzde 90'ını ve dünya nüfusunun yarısından fazlasını kapsıyor.

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Kaynak: AA
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