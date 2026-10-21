Bakan Ersoy, İpsala ve Kapıkule'deki operasyonlarda emeği geçenlere teşekkür etti

BAKAN ERSOY'DAN TEŞEKKÜR

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Ersoy, "Bu toprakların hafızasını korumak, geleceğimize sahip çıkmaktır. İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarımızda gerçekleştirilen operasyonlarla kültür varlıklarımızın yurt dışına kaçırılması önlendi. Her bir eser, ait olduğu topraklarda anlamını koruyan, geçmişimizle bağımızı güçlendiren eşsiz bir emanet. Yurt dışına kaçırılan eserlerimizi ülkemize kazandırmak için verdiğimiz mücadelenin en önemli halkalarından biri de bu emanetleri ülkemizden çıkarılmadan korumak. Dikkat ve titizlikleriyle kültürel mirasımıza sahip çıkan Gümrük Muhafaza ekiplerimize, başta Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat olmak üzere operasyonlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kurumlarımızın güçlü iş birliğiyle tarihimizin kaçakçılık rotalarında kaybolmasına izin vermeyecek, bu mirası gelecek nesillere ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı