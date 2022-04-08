'Belediyelere bağlı en az 10 kadın konukevi ve nüfusun yoğun olduğu yerlere ikinci ŞÖNİM açacağız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şiddet mağduru kadınların ve beraberindeki çocukların yerinde ve zamanında daha nitelikli hizmet almasının sağlanması için Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ile kadın konukevi sayısını arttıracaklarını belirterek, "2022 faaliyet planımız çerçevesinde nüfusun yoğun olduğu illerde birden fazla ŞÖNİM açılmasına yönelik çalışmaları başlatacağız. Ayrıca, İçişleri Bakanlığımızla işbirliğinde belediyelere bağlı en az 10 kadın konukevi açacağız" dedi.

Bakan Derya Yanık, 1 Temmuz'da hayata geçen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planında 'Politika önceliklerinin belirlenmesi için yıllık olarak faaliyet politikalarının oluşturulacağı' maddesinin yer aldığını anımsatarak, söz konusu madde çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde uygulanmak üzere 2022 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planını hazırladıklarını söyledi.

"ŞÖNİM VE KADIN KONUKEVLERİMİZİN SAYISINI VE KAPASİTELERİNİ ARTTIRACAĞIZ"

Beş ana hedef etrafında şekillenen faaliyet planı çerçevesinde tüm taraflarla işbirliğiyle çalışmaları yürütmeye devam edeceklerinin altını çizen Bakan Yanık, "Eğer bir şiddet olayı söz konusu ise şiddet gören kişi için koruyucu faaliyetleri yürütüyoruz. Her ne sebeple olursa olsun mağduru, devletin koruma şemsiyesi altına alıyoruz. Burada ŞÖNİM ile kadın konukevlerimiz devreye giriyor. Biz de faaliyet planımız çerçevesinde ŞÖNİM ve kadın konukevlerimizin sayısını ve kapasitelerini arttıracağız" diye konuştu.

"10 BELEDİYEMİZDE KADIN KONUKEVİ AÇACAĞIZ"

Şiddetle mücadelede kadınlara yönelik hizmetleri çeşitlendirirken, kadın konukevlerinin kapasitelerini de genişlettiklerini belirten Bakan Yanık, "Bakanlığımıza bağlı 112, yerel yönetimlere bağlı 33, Göç İdaresi Başkanlığına bağlı 3 ve sivil toplum kuruluşuna bağlı 1 kadın konukevimiz olmak üzere 81 ilde 149 kadın konukevimizle hizmet veriyoruz. Faaliyet planımız ile bu yıl İçişleri Bakanlığımızla işbirliğinde belediyelere bağlı en az 10 kadın konukevi daha açılmasına yönelik çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ayrıca, kadın konukevlerinin ihtisaslaşması çalışmalarımız çerçevesinde ihtisaslaşmış 13 kadın konukevi sayımızı 17'e çıkaracağız" dedi.

"7 BÜYÜKŞEHİRDE İKİNCİ ŞÖNİM'LERİMİZİ AÇACAĞIZ"

Bakan Derya Yanık, faaliyet planı çerçevesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurlar ve beraberindeki çocukların her türlü şiddetten korunması, gerekli tedbirlerin alınması, rehberlik ve danışmanlık için 81 ilde hizmet veren ŞÖNİM'lerle ilgili de çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Yanık, "ŞÖNİM'lerdeki personel sayımızı arttıracağız. Bunun yanı sıra nüfusun yoğun olduğu illerde birden fazla ŞÖNİM açılmasına yönelik çalışma başlattık. Bu çerçevede 7 büyükşehirde ikinci ŞÖNİM'lerimizi açacağız" ifadelerini kullandı.

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel