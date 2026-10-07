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Bakan Çiftçi'den, şehit polis memuru için taziye mesajı

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Bakan Çiftçi'den, şehit polis memuru için taziye mesajı
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İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da polis uygulama noktasında kimlik kontrolü yapılırken ateş açılması sonucu şehit olan Polis Memuru Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı yayımladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da polis uygulama noktasında kimlik kontrolü yapılırken ateş açılması sonucu şehit olan Polis Memuru Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ankara Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Ahmet Türkoğlu, görevi sırasında uğradığı menfur saldırıda yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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