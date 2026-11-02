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Bakan Çiftçi'den AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım:

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- "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 3 Kasım 2002'de başlayan yolculuğun 24. yılında, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 3 Kasım 2002'de başlayan yolculuğun 24. yılında, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çiftçi, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizle çeyrek asra uzanan yolculuk. Bir zamanlar aşılması gereken sorunlarla başlayan, milletimizin iradesiyle yeni bir döneme uzanan yolculuk… Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 3 Kasım 2002'de başlayan bu yolculuğun 24. yılında, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin AK Partisi."

Kaynak: AA
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