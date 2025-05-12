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Bakan Bayraktar, IRENA ve AB Yetkilileri ile Yenilenebilir Enerji Görüşmeleri Yaptı

Bakan Bayraktar, IRENA ve AB Yetkilileri ile Yenilenebilir Enerji Görüşmeleri Yaptı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera ve AB Komisyonu yetkilileriyle yenilenebilir enerji politikalarını ve uluslararası işbirliklerini görüştü.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Direktörü Francesco La Camera ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu yetkilileri ile bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "IRENA Genel Kurulu 2025 dönem başkanlığımız çerçevesinde ülkemizi ziyaret eden IRENA Genel Direktörü Sayın Francesco La Camera ve AB Komisyonu yetkilileri ile bakanlığımızda bir araya geldik. Yenilenebilir enerji sektöründeki güncel gelişmeleri, ülkemizin bu alandaki politikalarını ve IRENA ile karşılıklı fayda temelinde atabileceğimiz adımları ele aldık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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