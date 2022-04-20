Bakan Akar'ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi - Haberler

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Bakan Akar'ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi

AA - Kasım Sakallı - Güncel
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gece geç saatlere kadar Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe Kilit Operasyonu'nu takip etti, operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile yaptığı toplantıda sahadaki son durumu değerlendirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gece geç saatlere kadar Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe Kilit Operasyonu'nu takip etti, operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile yaptığı toplantıda sahadaki son durumu değerlendirdi.

Akar, gece Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne geçerek Pençe Kilit Operasyonu'nu takip etti.

Operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile toplantı yapan Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

AA / Kasım Sakallı - Güncel

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