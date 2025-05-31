Bahşılı'da 2 Bin Fidan Dağıtıldı

Bahşılı'da 2 Bin Fidan Dağıtıldı
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye, Bahşılı Kültür Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği ile TEMA Vakfı tarafından düzenlenen törende halka 2 bin fidan dağıtıldı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, fidanların ilçenin yeşil kalması için önemli olduğunu vurguladı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye, Bahşılı Kültür Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği ile TEMA Vakfı İlçe Temsilciliğince 2 bin fidan dağıtıldı.

Belediye önünde düzenlenen törende, 2 bin mavi selvi, çam, kestane ve ceviz fidanı halka verildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, burada yaptığı açıklamada, belediye, Bahşılı Kültür Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği ile TEMA Vakfı tarafından temin edilen fidanları vatandaşlara dağıttıklarını söyledi.

İlçe sakinlerinin bahçelerinde ve arsalarında bu fidanların yeşereceğini dile getiren Bişkin, "İlçede ilaçlama, ot biçme, asfalt yama, altyapıyla ilgili çalışma başlattık. Çalışmalarımız sürüyor. İlginiz için teşekkür ederiz. Bahşılı her zaman yeşil kalacak." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
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