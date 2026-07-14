Bahreyn Kralı Al Halife, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre Kral Al Halife, ülkesini ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi havalimanında karşıladı.

Al Halife ile Sisi arasında gerçekleştirilen toplantıda Bahreyn ve Mısır arasındaki ilişkiler ele alındı ve Kahire'nin son zamanlarda Manama'yla gösterdiği dayanışmaya vurgu yapıldı.

Ayrıca Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin bölge istikrarı ve güvenliğine yönelik etkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran'ın Bahreyn topraklarına yönelik saldırılarını kınayan Sisi, söz konusu saldırıların bölge ülkelerinin egemenliğini ihlal ettiğini, uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Al Halife ve Sisi, İran'ın Körfez'deki Arap ülkeleri ile Ürdün'e yönelik saldırılarını durdurması çağrısında bulunarak, "komşu ülkelere yönelik her türlü provokasyon ve tehdidin derhal ve koşulsuz olarak sona ermesi gerektiğini" vurguladı.

Körfez ülkeleri ve Ürdün'ün İran saldırılarına karşı kendini savunma hakkını saklı tuttuklarının altını çizen Al Halife ve Sisi, İran'ın ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini engelleme yönündeki tehditlerini durdurması çağrısında bulundular.