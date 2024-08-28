Bahçelievler'de Vali Recep Yazıcıoğlu alt geçidi su baskınına uğradı

Harun ŞAHBAZOĞLU / BAHÇELİEVLER'de Vali Recep Yazıcıoğlu alt geçidini su bastı. Çift şeritli olarak trafiğe kapanan yaklaşık 300 metrelik tünelde belediye ekiplerinin çalışmaları devam ederken, bölgede yoğun trafik oluştu.

İstanbul'da sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Yağıştan yoğun olarak etkilenen ilçelerden Bahçelievler'de Kocasinan-Mahmutbey güzergahında bulunan ve yaklaşık 300 metrelik tünel uzunluğuna sahip Vali Recep Yazıcıoğlu alt geçidini su bastı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, İBB ve Bahçelievler Belediyesi ekipleri yaklaşık 1 metre yüksekliğe ulaşan suyun tahliye edilmesi için çalışmalara başladı. Çift yönlü olarak trafiğe kapanan yol ve çevresinde yoğun trafik oluştu.