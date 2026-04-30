Bahçelievler'de eksik gramajla satış yapan pazarcı hakkında işlem

Bahçelievler'de, zabıta ekiplerinin eksik gramajla satış yaptığını belirlediği pazarcı hakkında cezai işlem yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların mağduriyetlerini önlemek amacıyla semt pazarlarında başlatılan rutin denetimler aralıksız devam ediyor.

Yapılan incelemede, pazardaki bir meyve tezgahında eksik tartılma yapıldığı tespit edildi.

Zabıta ekipleri, 1 kilogram olarak satılan muzun yaklaşık 700 gram geldiği belirlendi.

İncelemede, satıcının ürünleri eksik tartarak tam ücret aldığı tespit edildi.

İlgili pazarcı hakkında idari yaptırım kararı uygulanıp, cezai işlem başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, vatandaşların alışverişte herhangi bir mağduriyet yaşamaması için denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Bahadır, "Vatandaşlarımızın hakkının korunması önceliğimizdir. Pazarlarda eksik gramaj ve benzeri usulsüzlüklere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Bahadır, şüpheli durumlarda semt pazarlarında kurulan kontrol tartılarının kullanılmasını istedi.

Kaynak: AA / İrem Demir
