Bahçelievler'de Altın Atölyesinde Gazdan Zehirlenen 3 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

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Bahçelievler'deki kuyumculuk atölyesinde altın eritimi sırasında açığa çıkan amonyak gazından etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler'de altın atölyesinde eritim sırasında açığa çıkan gazdan etkilenerek zehirlenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yenibosna Mahallesi'ndeki Kuyumcukent'te faaliyet gösteren atölyede 3 işçi, altın eritimi yaptıkları sırada ortaya çıkan amonyak gazından zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zehirlenen Atilla Ş. (47), Halil D. (57) ve Abdullah Ş. (35) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
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