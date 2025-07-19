Bağımlılıkla Mücadele Konferansı Ayvacık'ta Gerçekleştirildi
Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele Konferansı'nda Dr. Mustafa Uzun, bağımlılığın etkilerini ve toplumsal bilinçlendirme ihtiyacını vurguladı.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde, "Bağımlılıkla Mücadele Konferansı" gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Uzun, Ayvacık Spor Salonu'nda düzenlenen konferansta, bağımlılığın bireyler üzerindeki fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileriyle ilgili bilgi verdi.
Özellikle gençlerin ve ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Uzun, bağımlılıkla mücadelenin ancak güçlü bir toplumsal dayanışmayla mümkün olabileceğinin altını çizdi.
Programın sonunda Ayvacık Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız, Uzun'a konferansa katılımı dolayısıyla teşekkür etti.
Yıldız, bu tür etkinliklerin toplumun bilinçlenmesinde büyük rol oynadığını ifade etti.