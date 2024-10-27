Bağdat'ta Büyük Depo Yangını: Siyah Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir depoda çıkan yangını, kentin gökyüzünde siyah dumanların yükselmesine neden oldu.

Bağdat'ın doğusundaki Filistin Caddesi bölgesinde soğutma cihazlarının bulunduğu büyük bir depoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Söz konusu yangından kaynaklı dumanlar, Bağdat'ın birçok noktasından görüldü.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri, bakanlığa bağlı itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek üzere olay yerine intikal ettiğini duyurdu.