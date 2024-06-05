Kadıköy'de lüks otelde korkutan yangın

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde lüks bir otelde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir otelde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Yetkililerden alınan bilgilere göre yangında can kaybı ve yaralanma olmazken yangının kısa süre içinde söndürülmesiyle de bir facianın önüne geçildi. Yangının çıktığı lüks otel, Fenerbahçe'yle maç yapacak takımların konaklamak için tercih etmesiyle de biliniyordu.