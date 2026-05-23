Bağcılar'da arkadaşları tarafından aranan kişi aracının bagajında ölü bulundu

Bağcılar'da işe gitmeyen Hüseyin Yalçın, çalışma arkadaşları tarafından park halindeki otomobilinin bagajında ölü bulundu. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Mahmutbey'deki bir alışveriş merkezinde (AVM) halı satan mağazanın sorumlusu Hüseyin Yalçın sabah işe gitmedi.

Durumdan şüphelenerek, kendisini telefonla arayan iş arkadaşları Yalçın'a ulaşamadı.

Aynı iş yerinde çalışanlardan biri, Yalçın'ın otomobilinin AVM'nin yakınlarındaki bir sokakta park halinde olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

Kilitli haldeki otomobilin camını kıran ekipler Hüseyin Yalçın'ı bagajda hareketsiz şekilde yatar vaziyette buldu.

Sağlık ekipleri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri, otomobil ile çevresinde incelemelerde bulundu.

İşlemlerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
