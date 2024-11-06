Bağcılar'da Hırsızlık Girişimi: Kadın Ev Sahibi Suçluyu Yakaladı

BAĞCILAR'da iki kadın, hırsızlık için girdikleri binada ev sahibine yakalandı. Kadınlardan birini yakalayan ev sahibi Melek Yavuz (35), "Trabzon'dan geldik buraya yeni taşındık. O süre içerisinde bunlar büyük bir ihtimal takip ettiler. Yanlış taşa takıldılar" dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde Bağcılar Yeniyüzyıl Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, hırsızlık yamak için binaya giren 2 kadın şüpheli, hırsızlık yapmak için Trabzon'dan İstanbul'a yeni taşınan 35 yaşındaki Melek Yavuz'un oturduğu daireye girdiler. Yavuz'un evde olduğunu fark eden şüpheliler kaçmaya çalıştı. Kadınlardan biri, koşarak uzaklaşırken, daire sahibi Yavuz, diğer kadını yakalayarak yere düşürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Yavuz'un yakaladığı A.M.'yi gözaltına aldı. Polisler diğer kadını yakalamak için çalışma başlatırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşadığı anları anlatan Melek Yavuz, "Kaçmaya başladılar, ben de merdivenden atlaya atlaya onlara yetişmeye çalıştım. En sonunda, çantayı aldım. O sırada yere itekleyerek düştüm. Ondan sonra kapının dışında üzerine atlayarak nakavt ettim" dedi.

İDDİAYA GÖRE BU İLK GELİŞLERİ DEĞİLDİ

Şüphelilerin daha önce de dairesine geldiğini söyleyen Melek Yavuz, "4 ay önce de gelmişlerdi. Daha öncesinde şöyle oldu. Olayı yaşadığım esnada, yüz ifadesinden anladım ki bunlar daha öncesinden kapıyı çaldılar, taşınma esnasında. Ben de kapıyı açtım 'biz Merve'lere geldik' dedi. Dedim ki, 'tanımıyorum yanlış geldiniz'. Onlar büyük bir ihtimal izlediler bizi. Buranın yabancısı olduğumuz için, ona göre planlarını yapmışlardır diye düşünüyorum" dedi.

DAİRENİN İÇİNE KADAR GİRMİŞLER

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan Yavuz, "Oturuyordum evimde, oturma odasında çocuklarımla birlikte. Oturma odasının kapısı kapalıydı. Uzandığım esnada güneşin gölge vurduğu kısımda bir haraketlilik oldu kapıda. Dikkatimi çekti, dedim ki acaba benim kendi gölgem mi? Kalktım hareket ettim. Benim değilmiş. Biraz irkildim açıkçası. Sonra yavaşça kalkarak, kapıya doğru yöneldim. Kapıyı bir anda açınca, ayağa sıçramalarıyla koşmaya başladılar. Ben de benim evimde ne işiniz var dedim. Normal hırsız gözüyle idrak etmedim, beni rahatsız eden durum yani benim evimde ne işiniz var? Benim bir mahremim var sen elini kolunu sallayarak evimin içine giriyorsun" diye konuştu.

'10 DAKİKA ZİLİ ÇALMIŞLAR, KARTLA KAPIYI AÇMIŞLAR'

Evin içine girmeden önce, bir süre zili çaldıklarını söyleyen Yavuz, "Yan taraftaki komşumun söylemiyle, 10 dakikaya yakın zili çalmışlar. Kapı kapalı olduğu için ve televizyonun sesi açık olduğu için duyulmuyor. Baktılar kimse yok kartla kapıyı açmışlar. O şekilde içeriye girip, çantamı da aldılar. Merdivenlerden inerken kolunda fark ediyorum çantayı. Onu görünce, kolundan çantayı da aldım" şeklinde konuştu.

'YAKALADIĞIM KİŞİ MİSAFİRLİĞE GELDİM DEDİ'

Yavuz, "Kaçmaya başladılar ben de merdivenden atlaya atlaya onlara yetişmeye çalıştım. En sonunda, çantayı aldım. O sırada yere itekleyerek düştüm. Ondan sonra kapının dışında üzerine atlayarak nakavt ettim. Trabzon'dan geldik buraya yeni taşındık. O süre içerisinde bunlar büyük ihtimal takip ettiler. Yanlış taşa takıldılar. Düşünüldüğüne çocuk buradaydı. Korkusundan o gece yatmadı. Sonuçta 19 yaşında genç insanlar. Ben bu yaşımla çalışmayı düşünüyorum. Emeğinle gör bir şeyleri. İnsanların emeğini çalarak değil. Eşim çalışıyordu diğer çocuğum da okuldaydı. O anda kendimi bile hiç düşünmedim. O arada benim gözümün önüne perde indi sanki. Yakaladığım kişi dedi ki, 'ben sana misafirliğe geldim'. 'sen kimsin' dedim" diye konuştu.