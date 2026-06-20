Düzce'de özel eğitim öğrencisinin velisine "Babalar Günü" sürprizi

Düzce'de her sabah kızını tekerlekli sandalyeyle özel eğitim okuluna getiren Recep Öztürk'e "Babalar Günü" sürprizi yapıldı.

Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu, öğrencilerden zihinsel ve bedensel engelli Betül'ü her gün okula getiren velisi Recep Öztürk için Babalar Günü sürprizi hazırladı.

Her sabah olduğu gibi kızını tekerlekli sandalyeyle okula getiren Öztürk, kapıda idareci ve öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Sürpriz karşısında duygulanan Öztürk, okul yönetimine teşekkür etti.