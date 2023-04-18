Baba ve oğlunun emekli olduğu petrol kuyusu 75 yıldır üretimde

BATMAN'daki Raman Dağı'nda 1948 yılında dönemin cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından açılışı yapılan Raman 8 kuyusundan 75 yıldır petrol çıkarılıyor.

Petrol kuyuları ile iç içe olan Yakıtlı köyünün muhtarı Abdulsamet Gezici (68), babası gibi kendisinin de buradan emekli olduğunu ifade ederek, "Babam merhum Kasım Gezici de bu kuyuda çalıştı. Ben de 30 yıla yakındır çalışıyorum. Petrol bir yerde ekmeğimizdir. Birçok petrolcüyü emekli eden Raman 8, emekliye ayrılmayan belki de tek kuyudur. Kimler emekli olmadı ki buradan" dedi.

Raman 8 sayesinde köyün dört bir yanında çok sayıda kuyu açıldığını söyleyen Muhtar Gezici, "Halen kuyulardan günlük 7 bin varil petrol üretimi elde ediliyor. Ben de 30 yıla yakındır çalışıyorum. Petrol bir yerde ekmeğimizdir. Birçok petrolcüyü emekli eden Raman 8, emekliye ayrılmayan belki de tek kuyudur. Kimler emekli olmadı ki buradan. Kuyu ilk gün ki gibi duruyor. Kuyuda halen eski petrolcüler ile ilk cumhurbaşkanlarının ve başbakanların ayak izleri vardır. Biz de buraya gözümüz gibi bakıyoruz" diye konuştu.