Baba ve oğlunun emekli olduğu petrol kuyusu 75 yıldır üretimde
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BATMAN'daki Raman Dağı'nda 1948 yılında dönemin cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından açılışı yapılan Raman 8 kuyusundan 75 yıldır petrol çıkarılıyor.
BATMAN'daki Raman Dağı'nda 1948 yılında dönemin cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından açılışı yapılan Raman 8 kuyusundan 75 yıldır petrol çıkarılıyor.
Petrol kuyuları ile iç içe olan Yakıtlı köyünün muhtarı Abdulsamet Gezici (68), babası gibi kendisinin de buradan emekli olduğunu ifade ederek, "Babam merhum Kasım Gezici de bu kuyuda çalıştı. Ben de 30 yıla yakındır çalışıyorum. Petrol bir yerde ekmeğimizdir. Birçok petrolcüyü emekli eden Raman 8, emekliye ayrılmayan belki de tek kuyudur. Kimler emekli olmadı ki buradan" dedi.Batman'daki Raman Dağı'nda 1945'te Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nce sondajına başlanan ve 1946'da 1364 metrede petrol bulunan Raman 8 petrol kuyusu 8 Mart 1948'te dönemin cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından açılışı yapılarak, üretime başlandı. Raman'da zaman içerisinde yapılan araştırmalarla 300 kuyuda daha üretime geçildi. Petrol kuyularıyla iç içe olan Yakıtlı köyü sakinlerinin büyük çoğunluğu da bu sektörde çalışmaya devam ediyor. Üretime başladığında günlük 200 varil petrol çıkarılan Raman 8 kuyusu, 75 yıldır aralıksız çalışıyor. 'İNGİLİZCE BİLEN TEK KÖY BİZDİK'Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) emeklisi ve Yakıtlı köyünün muhtarı Abdulsamet Gezici, babası merhum Kasım Gezici'nin de Raman 8'de çalıştığını belirterek, "Yüzlerce petrolcünün yetiştiği bu kuyu, petrolde Türkiye'nin göz bebeğidir. Üretime başladığında artezyen gibi ham petrol elde edilirdi ama şimdilerde günlük üretimi 100 varile kadar düştü. 75 yılda hiç durmadan çalışan bu kuyu üretimde rekor kırdı. Türkiye'deki petrolcülerin ilk okulu, bir anlamda bu kuyu sayılır. 15 haneli köyümüz petrolle iç içe olan eski bir yerleşim birimidir. Yıllar önce TPAO olmadan Maden Teknik Arama Enstitüsü'nde görev yapan Amerikalıların da bir zamanlar görev yaptığı Yakıtlı'da yabancı mühendislerden babam da İngilizce öğrenmişti. 60-70 yıl önce belki de İngilizce bilen tek köy bizdik. Yabancılar ayrılınca maalesef biz de İngilizceden uzaklaştık" ifadelerini kullandı. 'KİMLER EMEKLİ OLMADI Kİ'
Raman 8 sayesinde köyün dört bir yanında çok sayıda kuyu açıldığını söyleyen Muhtar Gezici, "Halen kuyulardan günlük 7 bin varil petrol üretimi elde ediliyor. Ben de 30 yıla yakındır çalışıyorum. Petrol bir yerde ekmeğimizdir. Birçok petrolcüyü emekli eden Raman 8, emekliye ayrılmayan belki de tek kuyudur. Kimler emekli olmadı ki buradan. Kuyu ilk gün ki gibi duruyor. Kuyuda halen eski petrolcüler ile ilk cumhurbaşkanlarının ve başbakanların ayak izleri vardır. Biz de buraya gözümüz gibi bakıyoruz" diye konuştu.