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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclis seçimlerinde oyunu kullandı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede yapılan 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinde oyunu kullandı. Aliyev, seçimin ilk saatlerinde eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Bakü merkezindeki 6 numaralı okula geldi. Cumhurbaşkanı Aliyev ve aile bireyleri burada kurulan sandıkta oylarını kullandı. Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez sandık başına gidiyor. 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede yapılan 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinde oyunu kullandı.

Aliyev, seçimin ilk saatlerinde eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Bakü merkezindeki 6 numaralı okula geldi.

Cumhurbaşkanı Aliyev ve aile bireyleri burada kurulan sandıkta oylarını kullandı.

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez sandık başına gidiyor.

6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Mihriban Aliyeva Leyla Aliyeva İlham Aliyev Bakü Politika Güncel Haberler

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