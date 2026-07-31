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Ayvalık'da kuvvetli rüzgar; yelkenli tekne kıyıya vurdu

Ayvalık'da kuvvetli rüzgar; yelkenli tekne kıyıya vurdu
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarla birlikte bağlı bulunduğu tonozdan kopan yelkenli tekne, kıyıya vurdu.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarla birlikte bağlı bulunduğu tonozdan kopan yelkenli tekne, kıyıya vurdu.

Ayvalık ilçesinde önceki gün başlayan kuvvetli rüzgar, dün akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Rüzgarın hızı zaman zaman saatte 30 kilometreye kadar ulaştı. Rüzgarla birlikte Sefa Çamlık açıklarında demirli yelkenli bir tekne, tonozdan koptu. Tekne dalgaların sürüklemesiyle karaya vurup, hasar aldı. Tekneyi kurtarmak için çalışma yapılacağı belirtildi.

Öte yandan bazı bölgelerde devrilen ağaçlar elektrik hatlarına zarar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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