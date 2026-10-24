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Ayvalık açıklarında batan özel teknede 8 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında özel bir teknenin batması üzerine denizden 8 kişi sağ kurtarıldı. Kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kayıp 1 kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik ekiplerince havadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında özel bir teknenin batması sonucu denizden 8 kişi sağ kurtarıldı, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kız Adası'nın güneyinde özel bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye 6 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 insansız hava aracı ve 1 helikopter sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında deniz yüzeyinden kurtarılan 8 kişinin sağlık durumlarının iyi ve bilinçlerinin açık olduğu öğrenildi.

Sahil Güvenlik botuna alınan kişiler, Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi'ne götürüldü.

Kurtarılan kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda kayıp olduğu belirlenen 1 kişinin bulunması için havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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