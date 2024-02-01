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Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta bulunan göçmenler Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında lastik botta göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "TCSG-61" ve "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cunda Adası Balıkesir Sahil Güvenlik Göçmenler Dünya Güncel Haberler

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