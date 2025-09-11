Ayvacık'ta Okul Servislerine Denetim

Ayvacık ilçesinde, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, servis araçlarının belgeleri kontrol edildi, şoförlerin ehliyet, ruhsat ve sigorta gibi evrakları da incelendi.

Araçların teknik donanımları, emniyet kemerleri, "dur" ve "okul taşıtı" levhaları ile araç içi düzenlemeler de kontrol edildi.

Denetimler sırasında jandarma ekipleri, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.