Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Sanık hemşireden kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

 Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi

Tartışma yaratan Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat
Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti

CHP'li vekilin sözleri sonrası Bakan Güler salonu terk etti

Ayvacık'ta 128 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Ayvacık'ta 128 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvacık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 62'si çocuk toplam 128 düzensiz göçmen yakalandı ve gerekli işlemlerin ardından göçmen merkezi ile iletişime geçildi.

Ayvacık'ta 62'si çocuk, 128 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı.

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (KOLDESTİM), karada bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Bölgeye düzenlenen operasyonda, 17'si çocuk 35 kişi yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Ayvacık açıklarında içinde bulundukları botun motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 29'u çocuk 57 düzensiz göçmen de "TCSG-907" botunca kurtarıldı.

Aynı bölgede görevli "MORAD-8" mobil radarı tarafından yerleri tespit edilen hareket halindeki lastik botta 16'sı çocuk 36 düzensiz göçmen, sahil güvenliğin "TCSG-905" ve "KB-111" botları tarafından yakalandı.

Afganistan ve İran uyruklu 62'si çocuk 128 kişi, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
img

Türkiye'de çekilen fotoğraf Süryanileri küplere bindirdi
img

17 yaşındaki genç kızın acı sonu
img

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef Beyza evli mi? Masterchef Beyza neden şiddete uğradı? Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşüyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti Cemal neden yok? Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir? 27 Kasım Diyarbakır hava durumu | 27 Kasım Diyarbakır hava durumu nasıl? Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? 26 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! 26 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 26 Kasım 2024 Salı günü neler gelecek? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.