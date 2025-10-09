Haberler

Ayılar Rize'de 8 Evi Ziyaret Etti

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yiyecek arayan ayılar, 8 köy evine zarar vererek panik yarattı. Köylüler, hasar gören evlerin kapı ve pencerelerinde ayı izleri buldu.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yiyecek arayan ayılar, 8 köy evine zarar verdi.

Topluca Köyü Maselevat Vadisi'ne yiyecek aramak için inen ayılar, bölgedeki 8 eve girdi. Kapı ve pençeleri kırıp evlerin içinde yiyecek arayan ayıların ortalığı dağıttıkları belirtildi. Çay hasadı için gelen köylüler, hasar gören evlerinin kapı ve pencerelerinde pençe ve diş izleri fark etti. Ayıların evlerde yol açtığı hasar, köylüler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
