Ayılar Rize'de 8 Evi Ziyaret Etti

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yiyecek arayan ayılar, 8 köy evine zarar verdi.

Topluca Köyü Maselevat Vadisi'ne yiyecek aramak için inen ayılar, bölgedeki 8 eve girdi. Kapı ve pençeleri kırıp evlerin içinde yiyecek arayan ayıların ortalığı dağıttıkları belirtildi. Çay hasadı için gelen köylüler, hasar gören evlerinin kapı ve pencerelerinde pençe ve diş izleri fark etti. Ayıların evlerde yol açtığı hasar, köylüler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.