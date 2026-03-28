Haberler

İran'da Anayasayı Koruyucular Konseyi Başkanı Cenneti'nin öldüğüne dair haberler yalanlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran basını, Anayasayı Koruyucular Konseyi Başkanı Ayetullah Ahmed Cenneti'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğine dair iddiaları yalanladı. Resmi makamlar ise henüz bir açıklama yapmadı.

İran'da 1992 yılından bu yana Anayasayı Koruyucular Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Ayetullah Ahmed Cenneti'nin, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İran resmi makamları ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Ahmed Cenneti kimdir?

Ayetullah Ahmed Cenneti, 1926'da İsfahan'da doğdu.

Eğitimini ülkenin dini merkezi sayılan Kum kentinde tamamlayan Cenneti, 1964'te Kum'da kurulan Hakkani Medresesi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Devrim lideri Humeyni'nin Şah karşıtı mücadeleyi başlattığı andan itibaren siyasi faaliyetlere girişen Cenneti, bu faaliyetlerini devrim gerçekleşene kadar sürdürdü.

Muhafazakar bir din adamı olmasına rağmen oğlu Hüseyin, İran Devrimi yanlıları tarafından "Münafıklar" olarak adlandırılan "Halkın Mücahitleri Örgütü" üyesiydi.

1982'de rejime karşı ayaklanmaya katılan Cenneti'nin oğlu Hüseyin, Devrim Muhafızları tarafından öldürülmüştü.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

