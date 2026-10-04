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Aydın Nazilli'de otomobil elektrik direğine çarptı, 2 kişi yaralandı

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Aydın Nazilli'de otomobil elektrik direğine çarptı, 2 kişi yaralandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Güzelköy Mahallesi'nde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Güzelköy Mahallesi 3915/10 Sokak'ta O.K. idaresindeki 42 ANM 909 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü O.K. ile kardeşi M.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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