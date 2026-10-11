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Aydın Nazilli'de otomobil balkona çarptı, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Aydın Nazilli'de otomobil balkona çarptı, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki katlı binanın giriş katındaki dairenin balkonuna çarptı. Araçta sıkışan sürücü yaralandı, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evin balkonuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

M.B. idaresindeki 09 RK 950 plakalı otomobil, İsabeyli Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki katlı binanın giriş katındaki dairenin balkonuna çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı araçtan çıkarılan M.B. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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