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Aydın Nazilli'de kamyonet direğe çarptı; sürücü öldü, yanındaki yaralandı.

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Aydın Nazilli'de kamyonet direğe çarptı; sürücü öldü, yanındaki yaralandı.
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Aydın Nazilli'de saat 04.00 sıralarında aydınlatma direğine çarpan kamyonetin 26 yaşındaki sürücüsü ve yanındaki B.D. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü müdahalelere rağmen kurtarılamadı, B.D. ise tedaviye alındı. Soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde ydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü Erol Cezveci (26) öldü, yanındaki B.D. ise yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Nazilli ilçesinin kırsal İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Cezveci'nin kontrolünü kaybettiği 34 MVL 915 plakalı kamyonet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Cezveci, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Cezveci ile yanındaki B.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cezveci, müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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